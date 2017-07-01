عبدالكريم العبدالله

علمت «الأنباء» من مصادر رفيعة المستوى عن تنسيق بين وزارة الصحة والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لإصدار بطاقة «ضمان صحي» لـ «البدون» غير المسجلين في الجهاز قريبا، مشيرة الى ان البطاقة الجديدة مدون عليها من الخلف «مطالب بتعديل وضعه»، فضلا عن انها صالحة لمدة سنة غير قابلة للتجديد.



وأشارت المصادر الى ان البطاقة ستضم شريحتي «معلومي الجنسية» و«أصحاب الجوازات».

وبينت المصادر ان وزارة الصحة تدرس حاليا فرض «رسوم» مالية لقاء الخدمات الصحية على «البدون» غير المسجلين في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، ويحملون بطاقة «الضمان الصحي» الجديدة، وذلك لعدم انطباق شروط «الإعفاء من الرسوم» على هذه الفئة كما هو الحال مع أصحاب البطاقة الأمنية سارية المفعول.