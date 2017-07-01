فرج ناصر

كشف مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني يوسف الفوزان عن أن عدد المسافرين الذين يعودون إلى الكويت اليوم بعد قضاء إجازة عيد الفطر خارج البلاد يبلغ عددهم نحو 41 ألف مسافر، على متن 332 رحلة موزعة على شركات طيران مختلفة.

وقال الفوزان في تصريح خاص لـ «الأنباء» إنه رغم وجود نسبة ضئيلة من الزحمة إلا أن خطة الطيران المدني التي تم وضعها لموسم إجازة العيد نجحت بنسبة كبيرة، لافتا إلى ان الزحمة الحالية لا تعرقل حركة المسافرين.



وأضاف أن المتطوعين في مطار الكويت الدولي أدوا دورا مهما في خدمة المسافرين سواء من المغادرين أو القادمين، مشيرا إلى أن ما قدموه يعكس الدور المهم للشباب الكويتي في الأزمات ويدل على روح المبادرة لديهم.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المحطة الأولى من المواسم الأربعة حيث ينتهي اليوم موسم إجازة عيد الفطر، وتبقى ثلاثة مواسم هي عودة المسافرين من إجازة الصيف، وموسم عيد الأضحى، ثم عودة الحجاج.



وقال إن الإدارة بصدد فتح خطوط طيران جديدة مع عدد من الدول خلال الفترة المقبلة بحسب الحاجة لذلك ووفق البرنامج الزمني لإدارة الطيران المدني.

وعن الوجهات الجاذبة للمسافرين في هذا الموسم، أوضح الفوزان أن دبي والقاهرة وتركيا ومشهد وجدة ولندن وجورجيا شهدت ارتفاعا ملحوظا في حركة المسافرين خلال فترة العيد.