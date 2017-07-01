عادل الشنان

أنهى مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف الجدل المتداول حول استحقاق قروض مضافة للتوسعة او الترميم بالنسبة للمواطن الذي حصل على مبلغ الـ70 الف دينار لبناء قسيمته، حيث اكد بشكل قاطع ان البنك لا يقدم اي نوع من انواع هذه القروض لهذه الشريحة الا بعد تسديد مبلغ الـ70 الفا كاملة.

وبين المضف في تصريح لـ «الأنباء» ان الامر يختلف بالنسبة لمن تسلموا بيوتا حكومية جاهزة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث قدم البنك لهم قروضا مضافة للترميم والتوسعة بقيمة 30 الف دينار وذلك حسب القانون وفي المقابل لم يتم استثناء او منح اي مواطن حاصل على قرض الـ 70 ألفا للبناء نهائيا لأن القانون لا يجيز ذلك.