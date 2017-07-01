موسى ابوطفرة
اشاد عدد من النواب الحاليين والسابقين بالجهود المبذولة من قبل رجال الاطفاء الذين يكافحون الحرائق حيث قال النائب صالح عاشور نوجه تحية شكر لرجال الإطفاء ودورهم في اطفاء الحرائق المتكررة في هذه الأجواء ولابد من وقفة تجاه تكرار الحرائق وتشديد ضوابط الامن والسلامة
وبدوره قال النائب السابق د.يوسف الزلزلة " كل الشكر والتقدير لرجال الاطفاء والحرس الوطني على جهودهم الكبيرة في هذه الأجواء القاسية والتي أسهمت بنجاح مكافحة حريق العاصمة"
ومن جانبه، قال النائب نايف المرداس: اسال الله العلي أن يحفظ اخواننا رجال الاطفاء عامة على مابذلوه بمواجهة حريق شرق في هذا الطقس الحار ويبارك بجهودهم مع رجال الداخلية كما بارك النائب رياض العدساني بجهود رجال الإطفاء على إخماد الحريق وكل الشكر لهم وللجهات المعنية التي تواجدت بموقع حريق شرق وأسأل الله أن يحفظهم ويوفقهم
ومن ناحيته، قال النائب يوسف الفضالة " فيما نحن نرتاح في يوم الجمعة هناك ابطال متواجدون بساعة الخطر يؤدون أعمالهم بكل اخلاص،شكرا لرجال الاطفاء وكل الفرق المعنية بحريق شرق
كما اكد النائب د.حمود الخضير ان سطر رجال الاطفاء اروع صور الاخلاص بالعمل والعطاء للوطن عبر إطفائهم حريق شرق فكل الشكر والتقدير لهم ولجميع الجهات المشاركة الأخرى.