موسى ابوطفرة



اشاد عدد من النواب الحاليين والسابقين بالجهود المبذولة من قبل رجال الاطفاء الذين يكافحون الحرائق حيث قال النائب صالح ‏عاشور نوجه تحية شكر لرجال الإطفاء ودورهم في اطفاء الحرائق المتكررة في هذه الأجواء ولابد من وقفة تجاه تكرار الحرائق وتشديد ضوابط الامن والسلامة



وبدوره قال النائب السابق ‏د.يوسف الزلزلة " كل الشكر والتقدير لرجال الاطفاء والحرس الوطني على جهودهم الكبيرة في هذه الأجواء القاسية والتي أسهمت بنجاح مكافحة حريق العاصمة"



ومن جانبه، قال النائب نايف ‏المرداس: اسال الله العلي أن يحفظ اخواننا رجال الاطفاء عامة على مابذلوه بمواجهة حريق شرق في هذا الطقس الحار ويبارك بجهودهم مع رجال الداخلية كما بارك النائب رياض ‏العدساني بجهود رجال الإطفاء على إخماد الحريق وكل الشكر لهم وللجهات المعنية التي تواجدت بموقع حريق شرق وأسأل الله أن يحفظهم ويوفقهم



ومن ناحيته، قال النائب يوسف ‏الفضالة " فيما نحن نرتاح في يوم الجمعة هناك ابطال متواجدون بساعة الخطر يؤدون أعمالهم بكل اخلاص،شكرا لرجال الاطفاء وكل الفرق المعنية بحريق شرق



كما اكد النائب د.حمود ‏الخضير ان سطر رجال الاطفاء اروع صور الاخلاص بالعمل والعطاء للوطن عبر إطفائهم ⁧‫حريق شرق‬⁩ فكل الشكر والتقدير لهم ولجميع الجهات المشاركة الأخرى.