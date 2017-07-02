في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين جامعة الكويت وشركة بوينغ منذ عام 2016، وحتى الآن، رعت الشركة مؤخرا معرض التصميم الهندسي لخريجي كلية الهندسة والبترول الـ 32 والذي يشرف على تنظيمه مركز التدريب الهندسي والخريجون في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ويهدف إلى تشجيع الطلبة على تطبيق جزء مما اكتسبوه خلال دراستهم على شكل مشروع تخرج يحمل أفكارا وإبداعات تطور قدراتهم على التفكير الإبداعي والابتكار ويعدهم للقيادة المستقبلية في مختلف المجالات والتخصصات.

ووصف مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين بكلية الهندسة والبترول د. بدر البصيري شركة بوينغ بالعضو الفعال بالمجتمع وذلك من خلال رعايتها معرض التصميم الهندسي الـ32 لخريجي الكلية مؤكدا أن الشركة تسعى دائما إلى تشجيع المهارات الشبابية حيث يستطيع المميز منها الظهور في الحياة العملية، وأولت شركة بوينغ معرض التصميم الهندسي كل العناية والاهتمام إدراكا منها لأهمية هذا المعرض.

وأوضح د.البصيري أن شركة بوينغ لها دورها التنموي في المجتمعات المختلفة حيث تساهم في إطلاق سلسلة من المبادرات والبرامج التطويرية والتثقيفية، وهذه البرامج تهدف إلى زيادة معرفة الطلبة والشباب الخريجين من الهندسة على أهم التقنيات الحديثة من خلال إتاحة المحاضرات ورش العمل والزيارات الميدانية التي يقيمها كبار المسؤولين التنفيذيين والمهندسين وخبراء التقنية والمهنيين في شركة بوينغ للطلبة في كليات الهندسة ومن ضمنهم كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت.



كما اكد د. البصيري أن رعاية بوينغ للمعرض تعد من المبادرات الهادفة التي تساعد في استكشاف المشاريع التي يمكن أن تعم فائدتها على وطننا الكويت وتستحق انتقالها إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.

وقد شارك عدد من مهندسي شركة بوينغ الذين يعملون في الكويت في هذا المعرض وكانوا ضمن لجنة التحكيم التي راجعت مشاريع التصميم الهندسي وقامت بتقييمها.

ومن جهته، قال بيرنارد دان رئيس، بوينغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «نحن في بوينغ نسعى لبناء شراكة استراتيجية مستدامة مع المؤسسات المحلية في الكويت مثل جامعة الكويت، بما يساعدها على تنمية اقتصاداتها، واكتساب التقنيات، وتوفير فرص العمل، وبالتالي المنافسة في الأسوق العالمية».

وأضاف دن، نحن فخورون بدعمنا لمعرض التصميم الهندسي في جامعة الكويت لتطوير القدرات المحلية في مجال الهندسة وصناعة الطيران.

وفي الختام، فإن بوينغ ترى أن هنالك تطلعات متنامية لتعزيز الكفاءات والتقدم العلمي والتكنولوجي في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الكويت، وتسعى الشركة لتحقيق هذه التطلعات من خلال تأسيس شراكات قوية ومستمرة في الكويت والمنطقة عبر سلسلة من برامج تطوير الموارد البشرية ونقل المعرفة والتكنولوجيا.