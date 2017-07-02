أطلقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبادرة جديدة للحفاظ على الموارد الطبيعية في البلاد بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء تمثلت في مشروع نموذجي لتركيب مرشدات المياه مجانا في 5000 منزل توفر أكثر من 200 ألف ليتر لكل منزل سنويا.

وتستهدف المبادرة الجديدة التي يشارك فيها عدد من الجهات الحكومية توفير 220 مليون جالون سنويا لـ 5000 منزل، ما سيوفر على الدولة أكثر من مليوني دينار سنويا ويخفض فاتورة الماء على المستهلكين بنسبة 50% سنويا.

واستنادا إلى توصيات اللجان الفنية والإشرافية للمشروع وبناء على معلومات قدمها قطاع شبكات المياه في وزارة الكهرباء والماء وإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية فقد تم اختيار 6 مناطق لتطبيق هذا المشروع النموذجي في بعض من وحداتها السكنية مجانا وهي (اشبيلية، وسعد العبدالله، والقيروان، والعدان، والشهداء، والعقيلة).



ويتمثل المشروع النموذجي في تركيب مجموعة من أدوات الترشيد في المنازل المختارة بالإضافة إلى تحديد آلية واضحة لقياس استهلاك المياه فيها ومقارنته بحجم الاستهلاك السابق لمعرفة مقدار وكمية الترشيد التي ستتحقق من خلالها. ولضمان تحقيق جودة عالية في التنفيذ والتشغيل ولتجنب أي عوائق قد تؤثر على سير العمل فقد تم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع تضم ممثلين عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ووزارة الكهرباء والماء، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا التي تمت الاستعانة بها لإدارة مهام المشروع.



وقالت م.دينا النقيب مدير برنامج الطاقة والمياه في المؤسسة ان المواطنين الراغبين في تسجيل منازلهم ضمن المناطق المختارة لهذا المشروع النموذجي عليهم زيارة موقع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على الانترنت للاطلاع على شروط التسجيل، حيث سيتم التواصل مع أصحاب المنازل عن طريق مدير المشروع بالتعاون مع الجهاز الفني للمقاول لاختبار مدى جهوزية المنزل لتركيب مرشدات المياه.

ومن المؤمل أن يتم تعميم المشروع على نطاق أوسع بعد الحصول على النتائج المنبثقة عنه وبناء على توصيات تقدمها اللجان بهذا الشأن كما حصل مع المشاريع النموذجية التي تبنتها المؤسسة والخاصة بتركيب الخلايا الكهروضوئية في المنازل والجمعيات التعاونية حيث تم تعميمها في خطة التنمية من 150 منزلا إلى 1500 منزل ومن جمعيتين إلى 10 جمعيات تعاونية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال الفترة 2020-2017.