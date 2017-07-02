فرج ناصر

ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها حاليا قطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة لمشاريع الطرق التي ينفذها للوقوف على آخر المستجدات فيها ودفع وتيرة العمل تفقد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م. احمد الحصان سير العمل في ٣ مشاريع مهمة ضمن المشاريع التي ينفذها القطاع.

وقال الحصان في تصريح صحافي انه تفقد مشاريع إنشاء وإنجاز شارع الغوص من الطريق الدائري الخامس الى الطريق الدائري السادس والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 7% كما تمت زيارة مشروع إنشاء شارع الغوص من ضاحية صباح السالم الى الطريق الدائري السابع والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 5% ومشروع إنشاء واستكمال وصيانة وتقاطعات الجزء من الطريق القائم من الدائري السابع.

وأضاف ان الهدف من هذه الزيارات الميدانية متابعة سير العمل على ارض الواقع ودفع وتيرة العمل والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجهها من خلال التعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية الأخرى للاستفادة من هذه المشاريع الوطنية.

من جانب آخر، ثمن الحصان الموقف الوطني لورثة مؤسس مسجد المطبة عائلة شملان الرومي الذين قبلوا التصالح فيما بينهم وبين الدولة ممثلة في وزارة الأشغال العامة في القضية المتعلقة بهدم المسجد الأمر الذي يعني انتهاء النزاع القضائي وتمهيد الطريق امام الوزارة لاستكمال مشروع تطوير طريق الدائري الأول المرحلة الثانية، مؤكدا أن عائلة الشملان بهذا الموقف المشرف تؤكد الولاء والانتماء للكويت وتغليب المصلحة الوطنية خاصة ان موقع المسجد يأتي في مسار الطريق الأمر الذي يعوق استكمال احد مشاريع الطرق المهمة والملحة والتي ستسهم بدورها في تحديث وشبكة الطرق والحد من الاختناقات المرورية في مناطق داخلية تشهد كثافة مرورية مرتفعة خاصة في اوقات الذروة.

وشدد الحصان على ان وزارة الأشغال العامة ملتزمة بنقل وإعادة بناء المسجد في مكان لا يبعد عن الموقع الحالي وعلى مساحة اكبر وسيتم توفير مواقف للسيارات كما سيتم الالتزام بالعناصر التراثية للمسجد وتحت اشراف وزارة الأوقاف والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وأكد حرص وزير الأشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع على متابعة القضية وإصداره تعليمات واضحة بضرورة الالتزام الكامل بأحكام القضاء والقرارات التي ستصدر في هذا الشأن مع ضرورة الالتزام أيضا ببنود الاتفاق والصلح.