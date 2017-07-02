فرج ناصر

أكد مدير عام إدارة الطيران المدني يوسف الفوزان أن عدد الذين سيصلون إلى الكويت من المسافرين بعد قضاء العطلة الصيفية في الخارج يبلغ عددهم نحو 350 ألف مسافر.

وأضاف الفوزان في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هناك نسبة كبيرة من المدرسين والمدرسات سيكونون ضمن المسافرين العائدين إلى البلاد، وذلك قبل بداية الدوام المدرسي للعام المقبل، وذلك بعد قضاء هذه الإجازة بين أهاليهم وأسرهم في بلدانهم.

وقال: إن هناك ما يقارب الـ 3 آلاف رحلة ستنقل عودة المسافرين، وذلك وفقا لرحلات الطيران المجدولة لمطار الكويت الدولي خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن هناك رحلات إضافية ستكون موجودة إذا استدعى الأمر ذلك.

وأشار إلى أن الاستعدادات ستتضاعف خلال عودة المسافرين وذلك من خلال وضع آلية استقبال جديدة سيتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع القادم للجهات العاملة في المطار، مؤكدا ان الخطة التي سيتم وضعها ستتناسب مع عودة العدد الكبير من المسافرين.

ودعا الفوزان المسافرين سواء المغادرون أو العائدون إلى التقيد بالتعليمات الخاصة بمطار الكويت الدولي وكذلك الجهات الأمنية العاملة، مؤكدا أن الكويت ومن خلال إدارة الطيران المدني تطبق القوانين الدولية العالمية للطيران التابعة للمنظمة الدولية (الايكاو).

وكشف عن أن الزحمة التي يشهدها مطار الكويت ستختفي نوعا ما خلال الفترة المقبلة اعتمادا على الخطط التي وضعت لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن هذا الأمر سيلمسه المسافرون.

وكان الفوزان قد كشف لـ «الأنباء» عن أن عدد المسافرين الذين يعودون إلى الكويت أمس بعد قضاء إجازة عيد الفطر خارج البلاد يبلغ عددهم نحو 41 ألف مسافر على متن 332 رحلة موزعة على شركات طيران مختلفة، مشيدا بدور المتطوعين من الشباب الكويتي في خدمة المسافرين بالمطار.