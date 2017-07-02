الصويان: ارتفاع أسعار الميد بسبب وجوده في جون الكويت المحظور الصيد فيه

السماح بالصيد في الجون بإشراف «الثروة السمكية» يلبي احتياجات المستهلكين ويخفّض الأسعار

زيادة الطلب وقلة المعروض ساعدتا في ارتفاع أسعار المزاد على سلة الميد

عاطف رمضان

في أول يوم للسماح بصيده محليا، شهدت أسعار أسماك الميد ارتفاعا كبيرا، حيث وصل سعر السلة الى ما بين 30 و36.5 دينارا، وهو ارتفاع غير معقول إذا ما علمنا ان متوسط سعر السلة في نفس الفترة من العام الماضي كان يتراوح بين 5 و10 دنانير.

وقد جاءت نسبة المبيعات متدنية بسبب قلة المعروض، حيث لم يشهد السوق سوى بيع نحو 20 سلة فقط يوم أمس، رغم انه كان يصل الى نحو 300 سلة في الأعوام السابقة.

وأعرب مستهلكون في تصريحات لـ «الأنباء» عن رفضهم لارتفاع أسعار الميد المبالغ فيها، متهمين الصيادين بتعمد رفع الأسعار، وذلك من خلال قلة المعروض من سمك الميد لبيعه بأسعار مرتفعة.

ومن جانب آخر، ذكر صيادون في تصريحات لـ «الأنباء» ان عددا كبيرا من الصيادين خارج الكويت لقضاء اجازة عيد الفطر وان عددا قليلا منهم الذي صاد هذه الكمية القليلة من الأسماك، متوقعين انخفاض سعر الميد خلال الأيام القليلة المقبلة مع عودة الصيادين للصيد وزيادة المعروض في السوق.

رئيس اتحاد الصيادين

من جانبه، ارجع رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان سبب ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض من سمك الميد مقابل زيادة الطلب والتي كانت سببا في ارتفاع سعر سلة سمك الميد، وأيضا إلى وجود الميد في منطقة الجون محظورة الصيد حاليا، مشيرا الى ان المناطق المسموح فيها صيد الميد هي منطقة شرق جزر عوهة ومسكان وفيلكا وبوبيان (أي انها في المناطق الشرقية) وهي يتواجد فيها الميد بقلة قليلة.

وأوضح أن سمك الميد يتواجد في المناطق الضحلة وغير العميقة مثل جون الكويت المحظور على الصيادين.



وكان في السابق يسمح بصيد اسماك الميد فقط بالجون لأنه يعيش في المناطق القريبة من الساحل.

واقترح الصويان بالسماح بصيد سمك الميد فقط في الجون كما كان في السابق تحت اشراف ووجود ممثلي هيئة الزراعة والثروة السمكية حتى يتمكن الصيادون من تلبية طلبات المستهلكين والذي بدوره يزيد المعروض من اسماك الميد ويعمل لتنزيل الأسعار.

وأشار الى ان الصيادين لا يستطيعون ان يجازفوا بالصيد في الأماكن المحظورة خاصة ان المخالفة تتمثل في سحب الطراد 3 شهور وغرامة تصل إلى 5 آلاف دينار لأنها تدخل ضمن قانون البيئة الجديد.

وبين ان 45%‏ من الرقعة البحرية في الكويت هي مناطق يحظر الصيد فيها.

وأشار الى ان بعض الدول توجه الصيادين وترشدهم لمناطق وجود الأسماك للصيد فيها لتلبية احتياجات المستهلكين من الأسماك والتي تكون نتيجتها بأسعار مناسبة.

وقال: «ان موسم فتح صيد أسماك الميد بدأ امس السبت بداية يوليو وأن الميد من الأسماك طيبة المذاق والمحببة للمستهلكين، وفي قادم من الأيام سيكون المعروض منه بكثره ومن ثم تهبط الأسعار مرة اخرى للمستهلكين».

اسعار السمك في سوق شرق

٭ الهامور بـ 5.5 دنانير

٭ البالول بـ 7 دنانير

٭ الشعم بـ 5.5 دنانير

٭ النويبي بـ 5 دنانير

٭ الشيم بـ3 دنانير

٭ النقرور بـ 5 دنانير

٭ الميد بـ 1.5 دينار