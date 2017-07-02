موسى أبوطفرة

وصلت طلائع الرطب الى الاسواق الكويتية يوم امس، حيث تصدر «رطب روثانة المدينة المنورة» هذا الحضور وهو من الثمار المحببة صيفا لاحتوائه على العديد من الفوائد الغذائية والصحية.

ولأول مرة ومنذ ما يقارب الـ 15 عاما يغيب الرطب عن موائد الصائمين في شهر رمضان المبارك لتأخر نضوجه من مصادره في المملكة العربية السعودية وبالتالي تأخر تصديره، حيث تعد المملكة من اهم الدول المصدرة للرطب.

وفي جولة لـ «الأنباء» على محلات التمور بمنطقة الشويخ الصناعية قال احد الباعة: ان رطب روثانة المدينة الذي بدأنا ببيعه يوم امس فور وصوله يبلغ سعر صندوق الفلين منه 3 دنانير وهو سعر مرتفع نوعا ما لكنه متواز للفترة الاولى لوصول الرطب وذلك لكون سعره من مصدره مرتفعا، حيث يشهد طلبا عالميا عليه، مبينا انه خلال الفترة المقبلة سيصل سعره الى دينارين وهو السعر العادل للرطب بعد ان يتشبع السوق به.

وأضاف ان فوائد الرطب عديدة جدا فهو مغذ مثل السكريات ومقو للجسم ومهدئ وينصح بتناوله صباحا لما له من فوائد صحية وخافض للضغط، حيث يعد الرطب نوعا من أنواع التمور ويختلف من حيث طعمه وشكله ولونه ولكن ما يجمع بينه هو أنه يكون طريا وبالتالي فهو لا تخزن.