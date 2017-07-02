أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا في شأن ضوابط تحويل العمالة المسجلة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمن القرار:

مادة أولى: يجوز تحويل العامل المسجل لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستقدم من الخارج، وذلك بالضوابط والشروط التالية:

1- مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور إذن العمل.

2- أن يكون التحويل لدى صاحب مشروع صغير او متوسط آخر.

3- أن يسمح تقدير الاحتياج لصاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه.

مادة ثانية: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يتعارض أو يخالف احكامه، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.