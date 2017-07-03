سحب الصالات في حالتين: التأجير من الباطن أو استثمارها كمشروع تجاري

يحظر استخدام الصالات كمنتديات دينية أو سياسية أو للدعاية والأغراض الانتخابية بشرى شعبان

منذ ثلاث سنوات أطلقت وزارة الشؤون مشروع تشغيل الطلبة خلال فصل الصيف من عمر 15 الى21 سنة، وذلك بهدف ملء فراغ إجازة الصيف وبما يساعدهم على تطوير ذاتهم وإفادة المجتمع، وقد استفاد في السنوات السابقة نحو 170 طالبا وطالبة من المشروع.

إدارة تنمية المجتمع أطلقت العمل بالمشروع في نسخته الثالثة وفتحت ابواب الإدارة لتسجيل الراغبين في الاستفادة من المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع الجمعيات التعاونية ومؤسسات القطاع الخاص.

«الأنباء» التقت مديرة ادارة تنمية المجتمع نادية العازمي لشرح أهداف المشروع الى جانب تسليط الضوء على دور الادارة في تنظيم عمل الصالات لاسيما بعد ان تولت ادارة ما يقارب الـ 30 صالة، وبالنسبة للجهات المنشئة لهذه الصالات، فمنها ما أنشئ من قبل الوزارة، وهي تتبع ادارة تنمية المجتمع، وصالات منشأة بمعرفة الجمعيات التعاونية بمناطق عملها، وهناك صالات منشأة من قبل الأفراد المتبرعين، وأخرى منشأة من قبل الجهات التي تشرف عليها الوزارة.

فإلى التفاصيل:

سنويا، تطلق ادارة تنمية المجتمع مشروع تشغيل الطلبة، هل المشروع ضمن أنشطة الإدارة هذا العام؟

٭ أعلنت الإدارة قبل شهر رمضان المبارك عن مشروع تشغيل الطلبة لسنة 2017، وذلك انطلاقا من ايمان الوزارة بأهمية دعم الشباب والاهتمام بهم والعمل على ملء أوقاتهم بما هو مفيد لهم وللمجتمع وهي السنة الثالثة على التوالي التي يتم إطلاق العمل بالمشروع وكان قد لاقى استجابة جيدة من الشباب.

هل من أهداف محددة للمشروع؟

٭ اهم هدف نسعى اليه حاليا هو ايجاد شغل للطلبة خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة والنفع الى جانب تنمية مهارات العمل على دمجهم في سوق العمل، بالإضافة الى تنمية الذات بالمهارات الحياتية المختلفة، واكتساب خبرة في مجال سوق العمل.

اي أعمار تستقبلون؟ وهل من احصائية بعدد المستفيدين في السنوات السابقة؟

٭ وصلت الأعداد في السنوات السابقة الى 170 طالبا وتراوحت أعمارهم بين 15 و21 سنة ونأمل ان تتضاعف الأعداد العام الحالي.

كيف انطلقت فكرة المشروع؟

٭ جاءت الفكرة من التعاون بين ادارة تنمية المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، وقطاعات الوزارة والقطاع الخاص.

كيف كانت المشاركة من المؤسسات؟

٭ في الحقيقة كانت مشاركة المؤسسات ايجابية وقامت بتشغيل اعداد كبيرة لديها في مؤسساتها، مقابل مكافأة مالية.

ما ابرز هذه الجهات؟

٭ أبزر هذه الجهات هي الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية ومؤسسات السيارات، ونأمل العام ادخال قطاعات جديدة على خط تشغيل الطلبة بالإجازة الصيفية.

متى ينطلق المشروع؟

٭ بالسنوات السابقة كان ينطلق فور نهاية العام الدراسي، لكن هذا العام وبسبب تزامن بداية الشهر الفضيل مع نهاية العام الدراسي ارتأينا تأجيل الانطلاق لما بعد اجازة العيد، حيث يتم حصر الجهات المشاركة في هذا المشروع، وتوزيع الطلبة المشاركين على المؤسسات وفي نهاية المشروع سيتم تكريم كل المشاركين من طلبة وجهات.

تم قبل فترة اعتماد اللائحة المنظمة لعمل الصالات بموجب قرار اداري، ما ابرز ما جاء فيها؟

٭ في البداية لا بد من التوضيح ان هناك صالات منشأة من قبل الوزارة وهي تتبع ادارة تنمية المجتمع وصالات منشأة بمعرفة الجمعيات التعاونية بمناطق عملها، وصالات منشأة من قبل الأفراد المتبرعين، وصالات منشأة من قبل الجهات التي تشرف عليها الوزارة.

وبالنسبة للقرار المنظم لعمل الصالات ينص على ان تتولى ادارة تنمية المجتمع الإشراف على صالات الأفراح المشار اليها سابقا وفق القرار، ولها في سبيل ذلك سحب إدارة الصالة من القائمين عليها (وقت العمل بهذا القرار)، في اي وقت ودون الحاجة لبيان الأسباب أو أخذ موافقة المتبرع وعلى إدارة تنمية المجتمع سحب الصالة من القائم على ادارتها.

متى يتم سحب الصالات؟

٭ يتم سحب الصالات في احدى الحالات التالية، أولا: تأجير صالة الأفراح أو أي جزء منها من الباطن وإسناد ادارتها للغير.



ثانيا: استثمار الصالة كمشروع تجاري او الحصول على منفعة مادية او عينية سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر.

كيف يتم الانتفاع بصالة الأفراح؟

٭ الانتفاع بصالة الأفراح يتم بموجب عقد وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض ولا يعتد بأي مستند آخر في إثبات العلاقة بين المنتفع وإدارة الصالة، ويتم تحرير العقد من ثلاث نسخ تسلم إحداها للمنتفع، وتحفظ الثانية لدى مقر الصالة، وتودع الثالثة لدى إدارة تنمية المجتمع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ العقد.



ويتم تحصيل مبلغ 100 دينار يوميا كقيمة إيجارية وذلك نظير استغلال الصالة وصيانتها وتغطية مصروفاتها، ويكون المبلغ ثابتا في جميع أيام الأسبوع، وفي حالة إلغاء الحجز من قبل مستخدم الصالة يحق له استرداد كامل المبلغ شريطة ان يتم الإخطار بالإلغاء بمدة لا تقل عن أسبوع.

ويتم تحصيل مبلغ 100 دينار فقط لا غير كتأمين لمواجهة اي أضرار تلحق بالصالة نتيجة استغلالها وفي حالة عدم وجود اي اضرار تتم إعادة قيمة التأمين الى مستخدم مرة اخرى، والالتزام بدفع جميع الرسوم والمستحقات المالية المقررة نظير استغلال الصالة، ويحق لمستخدم صالة الأفراح بعد دفع الرسوم المقررة استغلال الصالة بكامل أبعادها ومحتوياتها، كما يحق له إضافة مستلزمات اخرى على نفقته الخاصة دون المساس بمنشآت الصالة.



كما يتم وضع صندوق في الصالة لتلقي الشكاوى والملاحظات الخاصة باستغلالها ويودع مفتاح الصندوق بإدارة تنمية المجتمع، كما يحق للمتضرر من المنتفعين والغير وكل ذي مصلحة ان يتقدم بشكواه الى ادارة تنمية المجتمع مباشرة بموجب نموذج معد لذلك، وتعمل الإدارة على توفير وسائل تواصل آلية لتلقي الشكاوى من المذكورين، وإلزام مستخدم الصالة بالتعامل مع مسوقي أفراح محددين أو فرض عمولة اضافية بشأنها.

وفي حالة وفاة المتبرع أو تعذر ادارته لها لأي سبب من الأسباب او تنازله للغير عنها، فإنه في جميع الأحوال لإدارة تنمية المجتمع ان تنتدب من تراه من موظفيها للتفتيش على صالات الأفراح.

ما الشروط والضوابط التي تراعى في إدارة الصالة؟

٭ يتم استخدام الصالة لأغراض افراح المواطنين والمناسبات الاجتماعية والأنشطة الثقافية وأنشطة الفرق التطوعية المرخص لها من قبل الوزارة.



ويحظر استخدام صالات الأفراح كمنتديات دينية أو سياسية، او لأغراض الدعاية، او لأغراض انتخابية، وذلك مع عدم الإخلال بالقانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.



بالإضافة الى توفير جميع مستلزمات الصالة، دون مقابل، يتناسب مع مستوى بناء الصالة.

كما يجرى حجز الصالة وفقا لنظام آلي يربط بين إدارة تنمية المجتمع وصالات الأفراح وذلك لتنظيم إجراءات حجز الصالة، كما يتم إعداد كشف ينظم مواعيد حجز الصالة وجميع البيانات ذات الصلة بالحجز، على ان يتم الاحتفاظ بنسخة من هذا الكشف بمقر الصالة، وترسل نسخة منه الى ادارة تنمية المجتمع، وذلك خلال 5 أيام من بداية كل شهر.



ويكون للصالة موظف يتولى التنسيق ومتابعة حجز الصالة كما يتم توفير العمالة الفنية اللازمة لتأمين النظافة والحراسة والصيانة لها، وذلك مع مراعاة عدم تشغيل عمالة الغير فيها.