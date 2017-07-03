الروضان عن استبيان ماضي الخميس وفوزه بأفضل الوزراء الجدد: النجاح لكل وزراء الحكومة

«التجارة» تجهز قرارات وتشريعات اقتصادية خلال الصيف لطرحها على البرلمان في أول جلسة انعقاد مقبلة عاطف رمضان

تعليقا على الاستفتاء الذي اجراه الإعلامي ماضي الخميس في حسابه على تويتر والذي اسفرت نتائجه في الساعة الـ 11.45 من صباح امس الأحد عن حصول وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان على المركز الاول من بين الوزراء كأفضل الوزراء الجدد بنسبة 63%، اكد الروضان ان الفوز يكون لجميع الوزراء وليس لوزير منفرد، مشيرا الى انه لا يوجد وزير متميز عن وزير آخر فجميع الوزراء يعملون تحت مظلة حكومة واحدة هي حكومة سمو الشيخ جابر المبارك.



واعرب الروضان في تصريح لـ«الأنباء» على هامش استقباله امس بمكتبه المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك، عن شكره لهذه الثقة الغالية للمواطنين مؤكدا ان النجاح الأكبر ينتج من خلال تعاون الحكومة، مشيرا الى تعاون وزراء اللجنة الاقتصادية لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي خلال الفترة المقبلة.



وهنأ الروضان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمناسبة عيد الفطر وكذلك الوزراء ونواب مجلس الامة وشعب الكويت.



من جهة اخرى كشف الروضان عن جاهزية الرخص المتناهية الصغر في القريب العاجل، موضحا انها قيد التنفيذ وتحتاج لاسبوع لبدء عمل البرمجيات لكي تكون متصلة مع مركز الكويت للاعمال (النافذة الواحدة)، لافتا الى ان استخراج الرخص سيكون مطلع أغسطس المقبل.



واضاف انه تم تشكيل لجنتين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة مثل البلدية والقوى العاملة واعادة الهيكلة لدراسة موضوع العربات المتنقلة مع وزارة البلدية وكذلك تطوير الرخص متناهية الصغر عبر زيادة عدد الانشطة خلال الفترة المقبلة.



وذكر انه التقى بموظفي وقياديي الوزارة والهيئات التابعة وتبادل التهاني معهم وتطرق معهم الى العمل خلال فترة الصيف وهي فترة خالية من الجلسات البرلمانية وتعد فرصة جيدة للتفرغ وتنفيذ الانجازات وتجهيز حزمة قرارات مع عودة العمل البرلماني وتجهيز كثير من التشريعات الاقتصادية التي تفيد الاقتصاد الوطني.



مضيفا ان أمامنا أمورا مستحقة وخطة طموحة خلال فترة الصيف تحتاج للتجهيز والتنفيذ.

إجراءات فنية قبل انطلاق قطار التراخيص

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في السياق نفسه في بيان لها عن استكمال البرمجيات الخاصة بإصدار الرخص الحرة للمشاريع المتناهية الصغر منتصف الشهر الجاري إلى مطلع أغسطس المقبل من خلال مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة اون لاين).



وقالت الوزارة ان مجموعة من الإجراءات الفنية يجب إكمالها قبل انطلاق قطار التراخيص اقتضت وقتا أطول حتى يتم الانتهاء منها، مبينة أن الأمر مازال بحاجة لاكتمال الربط بين الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بإصدار الرخصة وهي امور لا تتعلق بالوزارة وحدها بل خارجة عن إرادتها.

وأشارت إلى أن الرخص الحرة للمشاريع متناهية الصغر هي رخص لنشاطات فردية تخص الفرد الواحد، وتصدر لأعمال ذات طبيعة خاصة، ويباشرها اربابها دون الحاجة الى محل تجاري، ولا تحتاج الى مقر «مكان» لمزاولة النشاط المرتبط بها، وذلك في اطار تسهيل دعم المشاريع الصغيرة.

وذكرت أن القرار الخاص بها وضع شروطا محددة يجب استيفاؤها وتتضمن اصدار صندوق بريد أو موطن مختار، وان يكون المتقدم للرخصة كويتي الجنسية فوق 21 عاما، بالإضافة إلى عدم التعامل بالمواد الضارة بالصحة العامة والسلامة، وعدم مباشرة اي نشاط ضار بالبيئة.



و أكدت الوزارة حرصها على دعم كل مشروع ناجح يفيد الشباب ويحقق لهم رغباتهم، وتحسين بيئة الاعمال في الكويت من خلال التوسع بمشاركة الشباب والنساء والأسر المنتجة والأشخاص من ذوي الإعاقة في دعم واستمرار عجلة الاقتصاد.