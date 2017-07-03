بشرى شعبان

أعلنت المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد عن أن الهيئة أصدرت تعميما إداريا بشأن ضوابط التفتيش على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الضوابط تشمل:



1- يتم التفتيش على أصحاب المشروعات المسجلين لدى الإدارة المختصة بصفة دورية للتحقق من أن المنشأة قائمة والعمالة المصروفة له تعمل لديه.



2- يتم التفتيش على المنشآت في حال فتح ملف جديد في الفترة اللاحقة بعد تقدير الاحتياج.



3- يتم التفتيش على المنشأة لاحقا خلال مدة لا تزيد عن 90 يوما للتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا للقرارات والتعاميم ذات الصلة.



4- على الإدارة المختصة بالتفتيش القيام بمتابعة أصحاب العمل المسجلين لدى إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للضوابط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

إحالة الحسن ومندني إلى التقاعدبشرى شعبان

قررت الهيئة العامة للقوى العاملة إحالة كل من مدير إدارة تفتيش العمل م.سلطان الحسن، ومديرة إدارة أبحاث سوق العمل سميرة مندني إلى التقاعد، اعتبارا من أول يناير 2018، عملا بقرار مجلس الوزراء بإحالة من يبلغ 30 عاما في الخدمة إلى التقاعد.