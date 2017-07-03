الحبيل: الزيادات تمثل دفعة قوية لتسريع إنجاز المشاريع

الغانم: القرار يسهم في تشجيع الكوادر الوطنية عادل الشنان

أصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل قرارا بصرف زيادات مالية للمهندسين العاملين في الدرجة الرابعة وبشكل تدريجي تبدأ من 200 دينار وتصل إلى 600 دينار وبأثر رجعي من أبريل الماضي وحتى الآن.

وشمل القرار كذلك صرف بدل موقع للمهندسين بقيمة 100 دينار إلى جانب طلب مجلس الإدارة دراسة خاصة تتعلق بإقرار زيادات مالية أخرى للموظفين الإداريين العاملين في المؤسسة لاسيما أن الجهود المبذولة من جميع الموظفين كبيرة على مستوى المعاملات الداخلية أو المشاريع الخارجية.

وتعليقا على هذه الزيادات، قال نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي الحبيل إن القرار جاء في الوقت المناسب لإنصاف جميع المهندسين العاملين في المؤسسة، لاسيما أن هناك جهدا كبيرا ملقى على عاتقهم في المتابعة والإشراف والتنفيذ لأعمال المشاريع القائمة والحالية.

وأضاف أن الطاقم الهندسي التابع للمؤسسة زار أمس وزير الإسكان ياسر أبل ومدير عام المؤسسة م.بدر الوقيان حيث ثمنوا خلال الزيارة قرار الزيادات المالية معتبرين أنها دفعة قوية لبذل المزيد من العمل والإسراع فيها لاسيما مشاريع «جنوب المطلاع، جنوب سعد العبدالله، جنوب صباح الأحمد، جنوب عبدالله المبارك، وخيطان» التي تعتبر تحديا كبيرا لهم.

من جانبه، أثنى رئيس نقابة العاملين في السكنية عبدالرحمن الغانم على قرار مجلس الإدارة لاسيما أنه جاء تحقيقا لرغبات الموظفين والكوادر الكويتية العاملة والمهندسين العاملين مما يسهم في تشجيع غيرهم من الكوادر الوطنية للانضمام الى مثل هذه الوظائف.

وأشار إلى أن مثل هذه القرارات تعتبر خطوة إيجابية في دعم توجه المؤسسة السكنية الرامي نحو تطوير الكوادر البشرية العاملة وتشجيع الخبرات في الانضمام لها.

يذكر أن المؤسسة السكنية أطلقت بإشراف وزير الإسكان ياسر أبل خطة عمل جديدة يتم من خلالها دعم العنصر البشري والعمالة الوطنية واستغلال الخبرات التي يتمتع بها الكويتيون في المجالات الفنية والهندسية والاعتماد عليهم ضمن المشاريع الكبرى إضافة إلى استغلال التعاون مع المكاتب الاستشارية الهندسية المحلية لدعم التوجه في إسراع وتيرة الأعمال وإنجازها بالشكل والطريقة الصحيحة.