فرج ناصر

كشفت وكيلة وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن أنه تم توقيع 47 مشروعا للسنة المالية من 1/4/2016 حتى 31/3/2017، لافتة إلى أن الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تبلغ 2 مليار و338 مليون دينار.



وأضافت أن المشاريع موزعة كالتالي: 16 مشروعا لقطاع الصيانة بقيمة تبلغ 49 مليون دينار، و15 مشروعا لقطاع الطرق بـ 610 ملايين دينار، و6 مشاريع لقطاع الخاصة بقيمة تبلغ مليارا و591 مليون دينار، و5 مشاريع لقطاع الإنشائية بكلفة تبلغ 17 مليونا و5 مشاريع لقطاع الهندسة الصحية تبلغ 41 مليون دينار.

ومن أهم هذه المشاريع هي مبني الركاب الجديد ومبنى شؤون القصر والطرق والساحات والجسور لمناطق الكويت ومبنى إدارة المباحث الجنائية وطريق 6 ونص.

وقالت إنه سيتم تجديد شبكة الصرف الصحي وإنارة الشوارع لمشروع الرقة وهدية، وهو أول مشروع يتم فيه استخدام نظام إضاءة الشوارع (lED) الموفر للطاقة، وأشارت إلى أنه تم إبلاغ ديوان المحاسبة بتغيير بعض المواصفات على صيانة طريق الدائري السادس من مواصفات قديمة إلى مواصفات جديدة، وفي حال رفض طلب الوزارة سيتم إلغاء مناقصة المشروع، مؤكدة أن مقاول المشروع لم يبدأ بالتنفيذ حتى الآن.