كريم طارق

أعلنت وزارة الشؤون أن عدد الحالات المستفيدة من خدمات وبرامج وأنشطة قطاع الرعاية الاجتماعية في كل الإدارات خلال شهر إبريل الماضي بلغ 5687 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الـ 5687 حالة توزعت على إدارة رعاية المعاقين (774 حالة)، وإدارة رعاية الأحداث (507 حالات)، وإدارة الحضانة العائلية (1007 حالات)، وإدارة التأهيل المهني (92 حالة)، وإدارة رعاية المسنين (3233 حالة)، وإدارة المركز الطبي التأهــيـلـي (74 حالة).

وأشارت إلى أن عدد النزلاء المستفيدين من خدمات إدارة رعاية المعاقين بلغ 774 نزيلا، توزعوا على دار التأهيل الاجتماعي نساء وأطفال (124 نزيلا)، ودار التأهيل الاجتماعي رجال (151 نزيلا)، ودار رعاية المعاقين نساء وأطفال (162 نزيلا)، ودار رعاية المعاقين رجال (128 نزيلا)، ومركز الرعاية النهارية (76 نزيلا)، وجناح التوحد (5 نزلاء)، ومركز التدخل المبكر (128 نزيلا).

أما فيما يتعلق بنسبة المستفيدين من خدمات إدارة الحضانة العائلية عن شهر إبريل، فقد بينت الإحصائية أن إجمالي الحالات المستفيدة بلغ 1007 حالات، وتوزعت على دار الأطفال (30 حالة)، ودار الفتيات (12 حالة)، وبيوت الضيافة (93 حالة)، وقسم الحضانة (611 حالة)، وقسم متابعة شؤون الأبناء (191 حالة)، وقسم رعاية الكويتيين بالخارج (70 حالة).