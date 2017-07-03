جهود لمنع أي تأثير للقناديل على عمليات التكثيف والتبريد لأجهزة المحطة

دارين العلي

تستمر وزارة الكهرباء والماء بمعالجة ظاهرة القناديل التي تجتاح محطة الزور بعد انتشارها الكثيف مع ارتفاع درجات الحرارة الموسمية في ظاهرة طبيعية ليست الأولى وتعاني من ازدهارها محطات التبريد وتوليد الكهرباء بالسواحل الجنوبية في البلاد.



وأكدت مصادر مطلعة في الوزارة أن الفرق العاملة تسعى جهدها للحيلولة دون تأثير هذه القناديل على عمل المحطة وخصوصا أعمال الشباك الدوارة التي تصفي المياه من الكائنات البحرية وتمنع دخولها لأجهزة المحطة.

وقالت إن خطورة دخول هذه القناديل إلى أجهزة المحطات تكمن في أنها ستؤدي إلى نقص مياه التبريد والتكثيف التي تحتاج اليها التوربينات البخارية لتكثيف البخار وأعمال التبريد ما يؤدي إلى حدوث أعطال فيها.

وقالت المصادر إن الوزير اصدر توجيهات إلى جميع قطاعات الوزارة بالتعاون لحل هذه المشكلة، لافتا إلى ان أعمال الشفط ما زالت مستمرة في متابعة المعنيين في الوزارة وعلى رأسهم وكيل المحطات فؤاد العون.

وقالت المصادر إن الوزارة قد اتخذت جميع التدابير الاحتياطية التشغيلية حفاظا على استمرار عمل المحطة في توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر بيئية إن هذه الظاهرة طبيعية جدا وخصوصا في هذا الوقت من العام مع ارتفاع درجات الحرارة وان ازديادها في هذه الفترة يعود لكونها في موسم التزاوج حيث تطفو على سطح البحر وتتحرك مع الأمواج والتيارات البحرية، ويمكن لهذه الظاهرة ان تستمر حتى نهاية أغسطس حتى نهاية موسم التزاوج وبكميات متفاوتة.

وكانت الهيئة العامة للبيئة قد حذرت المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند السباحة وعدم لمس قناديل البحر التي تطفو على سطح البحر والمنجرفة على الشواطئ، وذلك حرصا على سلامة جميع مرتادي البحر لتجنب أي إصابة.



ونصحت بعدة تدابير احتياطية كارتداء الأحذية عند المشي على الشاطئ واستخدام الليمون أو الخل لتقليل أثر لسعة قنديل البحر فور حدوثها قبل طلب الرعاية الطبية.