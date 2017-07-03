أكدت مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية د. سميرة عمر اهتمام المعهد بالتنسيق مع الدول المجاورة لحماية البيئة في ضوء المعاهدات والاتفاقيات الدولية.



وقالت عمر في تصريح صحافي نقله بيان للمعهد ان وفدا من المعهد زار مركز علوم البحار وكلية الزراعة في جامعة البصرة في سياق تطبيق مذكرة تفاهم موقعة العام الماضي بين الطرفين.



وذكرت انه تم خلال الزيارة بحث العديد من الجوانب أهمها الدراسات العلمية المشتركة التي يمكن إنجازها والخاصة بالبيئة البحرية في منطقة شمال الخليج العربي والأمور الزراعية في المناطق القريبة من شط العرب والتي تعود بالنفع على الطرفين.



وبينت انه تم الاتفاق على بدء مجموعة دراسات بيئية مختلفة منها مراقبة ودراسة الجوانب المرتبطة بهجرة الأسماك والأحياء البحرية ما بين البيئة البحرية للكويت وشط العرب وديناميكية حركة المياه في الجزء الشمالي الغربي للخليج العربي مع حركة الرسوبيات وما يصاحبها من ملوثات.