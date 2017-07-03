ساعة الترشيد تم تطبيقها في دول مجلس التعاون ومصر والأردن بدعوة من حاكم الشارقة

دارين العلي

اكدت مديرة إدارة الرقابة الفنية في وزارة الكهرباء والماء ورئيسة الحملة الخليجية للترشيد م.إقبال الطيار نجاح مبادرة ساعة الترشيد التي تم تطبيقها اول من امس في الكويت حيث استطاعت ان تقلل استهلاك الكهرباء بنسبة ما يعادل 15% ساعة الذروة المحددة من الساعة 2.30 ظهرا وحتى 3.30 عصرا، مشيرة الى انه تمت مخاطبة كافة الجهات الحكومية والمولات التجارية للاسهام في المبادرة التي اسهمت بدورها في تحقيق هذا النجاح من خلال اطفاء اللمبات وتخفيض عدد جنترات التكييف ومن بين هذه الجهات الحكومية وزارة الكهرباء والماء التي اطفأت «جنترات» التكييف تماما خلال هذه الساعة لضرب المثل والقدوة للجهات الاخرى.

وقالت الطيار في تصريح صحافي ان مبادرة ساعة الترشيد جاءت بمبادرة من هيئة كهرباء ومياه الشارقة باعتبارها احدى الخطط الطموحة والتوعوية لاستقطاب المؤسسات المختلفة من خلال المشاركة في الفعالية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة لتكون في اول يوليو من كل عام خلال المدة الموضحة سالفا وهي المدة التي يزداد الطلب على التيار الكهربائي وتصل الاحمال الى ذروتها، مشيرة الى ان ساعة الترشيد تم تطبيقها في دول مجلس التعاون بالاضافة الى جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية بدعوة من حاكم الشارقة.



واوضحت الطيار ان تطبيق ساعة الترشيد تمت من خلال محاور هي اغلاق الانارة ووضع الثرموستات الخاصة بالتكييف عند درجة 26 سيلزي واغلاق الاجهزة الكهربائية والحرارية (كبيوتر آلة تصوير وطابعة)، علما بأن الحدث صادف السبت الاول من يوليو وهو يوم اجازة رسمية مشيرة الى ان الهدف من ساعة الترشيد التوعية لدى المؤسسات والمواطنين في الدول بأهمية الترشيد وتقليل معدلات استهلاك الكهرباء في المنشآت بأنواعها وتشجيع استخدام انظمة الطاقة المتجددة في المباني وعمل الدراسات اللازمة لتطبيقها.

وتابعت الطيار انه سيتم ارسال تقرير مفصل بالصور الى هيئة الكهرباء والماء في الشارقة حول جهود وزارة الكهرباء والماء بالكويت التي بذلتها لتطبيق ساعة الترشيد والتزام الجهات الحكومية والمراكز التجارية وغيرها وذلك في اطار التعاون الخليجي في مجالات ترشيد الطاقة.