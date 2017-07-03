أسامة دياب

أكد السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان أن بلاده تؤيد جهود الوساطة الكويتية ومساعي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في حل الأزمة الخليجية، مشيرا إلى ضرورة حل هذا الخلاف في أقرب وقت ممكن عن طريق الحوار الديبلوماسي.

ولفت سيلفرمان - في تصريح صحافي - إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تواصل جهودها لحل الأزمة الخليجية من خلال حثها الدؤوب للأطراف المعنية على ضرورة ترك الفرصة مفتوحة للتفاوض، ودعوتها لجميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس للتوصل إلى حل عادل للخلاف.

وأشار سيلفرمان إلى ان الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها يكونون أقوى عندما يعملون معا من أجل هدف واحد مشترك، وهذا الهدف هو وقف الإرهاب ومواجهة التطرف، مشددا على ان بلاده ستستمر في تواصلها الوثيق مع جميع الأطراف ودعم جهود الوساطة التي يبذلها صاحب السمو.