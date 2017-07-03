سجلت المواضيع التي تتناول ابداع المرأة العربية وتوهجها الأدبي والفني وتجاربها في مواجهة من يحاولون تقليص دورها في المجتمع حضورا لافتا في عدد مجلة العربي الكويتية لشهر يوليو.

وأبرز العدد الجديد للمجلة مقالة للكاتبة مي زيادة تؤكد خلالها أن اهتمامات المرأة لا تنحصر في قضاياها فقط وإنما للوطن أيضا نصيب من تلك الاهتمامات.

ويتضمن العدد أيضا مقالا متخصصا تناول موضوع الألم ومصادره المتجذرة في عروق السير الذاتية النسائية وذلك من خلال نموذجين تم تناولهما بالبحث والتحليل للدكتورة عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ) وللشاعرة فدوى طوقان.

وتناول العدد رواية «المرأة مسيرة الشمس» للكاتبة هديل الحساوي والتي تحدثت عن حالة إنسانية شائعة من خلال تجربة سردية إذ تلقي بالضوء على صورة المرأة في المجتمعات المحافظة.

وسلطت «العربي» الضوء أيضا في عددها الجديد على معمار الشكل في أعمال الفنانة التشكيلية البحرينية مياسة السويدي.

وفي حديث الشهر ناقش رئيس تحرير المجلة د.عادل سالم العبدالجادر الإشكالية الكبرى بين مدرستي العقل والنقل في فهم معاني المفردات اذ ربط تلك الإشكالية بالأسس التي يعتمد عليها «الإرهابيون» في شحن عناصرهم بالمفاهيم الخاطئة ليزدادوا غلظة وانحرافا.

وتوجهت «العربي» في استطلاع الشهر إلى مكتبة مدينة ستراسبورغ الفرنسية التي تضم أكثر من 3.5 ملايين مرجع بمختلف اللغات بحثا عن المخطوطات العربية والإسلامية في القارة الأوربية لاسيما انها تضم كثيرا من المقتنيات المتنوعة ذات العلاقة بالحضارة العربية والإسلامية.

ويروي الأديب ومؤسس شركة «صخر» للحاسب الآلي محمد الشارخ في باب «مرفأ» قصته مع مجموعة اللوحات التي اقتناها خلال مسيرته نتيجة غواية النظر وعلاقته الحميمة مع نخبة من الرسامين العرب.