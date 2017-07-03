أعلن مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون عن البدء بتسيير الجمعية قافلتها الـ 36 إلى قرغيزيا برفقة كوكبة من أعضاء مجلس الإدارة ومتبرعي الجمعية والمتطوعين المتعاونين معها وذلك من أجل تنفيذ عدة مشاريع خيرية وإنسانية لخدمة المحتاجين في قرغيزيا.



وأوضح أن الوفد سيبدأ فعاليات القافلة بتوزيع السلات الغذائية المحتوية على الكثير من المواد التموينية وكسوة العيد على الأيتام والأرامل، كما شملت فعاليات اليوم الأول توزيع الصدقات والزكوات على الأسر المحتاجة والمتعففة والفقيرة.



وأضاف أن وفد الجمعية حرص على زيارة مستشفى الحروق في العاصمة بشكيك من أجل تقديم الأدوية والمساعدات الخاصة بالمستشفى الذي تتبناه الجمعية، مبينا أن الوفد قدم مجموعة من الأدوية والبياضات والحفاضات ومواد التنظيف والمضادات الحيوية وغيرها من المواد الطبية المفيدة لمرضى الحروق.

وأردف أن الجمعية قامت بافتتاح 10 مشاريع سقيا وتوصيل مياه كبرى شملت أكثر من أربع قرى وتجمعات سكنية في ضواحي مدينة بشكيك ومدينة قشقور ومدينة باتكن في محافظة مدينة جلال أباد ومدينة تكماك ومحافظة أش ومدي استفاد منها 50 ألف مستفيد وتخلل هذه الاحتفالات توزيع الصدقات والزكوات على الأهالي من الفقراء والمحتاجين.



من جهة أخرى، قال العون إن القافلة ستعمل على تنفيذ وبناء العديد من المساجد ودور الأيتام والملحقيات من الفصول الدراسية وفصول تحفيظ القرآن، مضيفا أن الجمعية قامت بافتتاح أكثر من 15 دارا للأيتام في مناطق متفرقة داخل قرغيزيا، مشيرا الى أن الجمعية وضمن اهتماماتها أقامت المشاريع التأهيلية والحرفية الهادفة لتأهيل المحتاجين، حيث قامت بافتتاح مخبز آلي عاين فيه الحضور منتجات المخبز من الخبز وبقية المعجنات والعاملين فيه.