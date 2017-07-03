أكد أمين سر لجنة النظر في الجناسي المسحوبة د.نايف العجمي ان اللجنة ما زالت مستمرة في أعمالها وقد نظرت في الفترة الماضية في عدد من الملفات واتخذت قرارات بشأنها.

وأوضح د.العجمي في تصريح لـ «كونا» ان اللجنة تنظر حاليا في عدد آخر من الملفات لدراساتها واتخاذ ما تراه مناسبا تمهيدا لرفع تقريرها الثاني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.



وقال إن «اللجنة تؤكد التزامها في جميع أعمالها بالإنصاف والموضوعية والمهنية بعيدا عن الضغوط السياسية وغيرها واضعة مراقبة الله ثم ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي نصب أعينها».



وأضاف ان اللجنة «تهيب بجميع وسائل الإعلام الى تحري الدقة في نقل المعلومات الخاصة بأعمالها والاقتصار على البيانات الصادرة عنها وذلك لحساسية الملفات المنظورة وخصوصيتها كما انها تنفي علاقتها بالمعلومات المتداولة في الفترة الأخيرة».