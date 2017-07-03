أكدت مدير عام مكتب الإنماء الاجتماعي بالوكالة التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء د. وفاء العرادي أمس ان المكتب استقبل 1415 حالة في مختلف الفروع والمراكز العلاجية التخصصية التابعة له منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر يونيو الماضي.

ونقل المكتب في بيان له عن د. العرادي القول ان استقبال هذه الحالات يأتي انطلاقا من اهتمام المكتب بالتنمية البشرية على وجه الخصوص والتنمية المجتمعية بشكل عام.

وأضافت العرادي ان هذا الاهتمام يأتي أيضا في إطار تحقيق الأمن النفسي والاجتماعي للمواطن الكويتي اذ يساعد في نهاية الأمر على رفع مستوى الصحة النفسية في المجتمع.

وأوضحت ان مركز الطفل والمراهقين في المكتب استقبل 132 حالة تتراوح بين الاضطرابات النفسية والمشكلات السلوكية والأسرية في حين استقبل مركز المعلومات الحيوية في المكتب 86 حالة تتراوح بين اضطرابات القلق والتوتر والمشكلات الزوجية والأسرية.

وبينت ان مركز الاستشارة عبر الهاتف في المكتب استقبل 227 حالة تتراوح بين المشكلات الأسرية والزوجية في حين استقبل مركز السمع والنطق 144 حالة تتراوح بين مشاكل صعوبة النطق (التأتأة) ومخارج الحروف إضافة لحالات التأخر اللغوي.

وذكرت أن مركز الاختبارات النفسية في المكتب طبق 187 اختبارا نفسيا يتعلق باختبارات الذكاء إضافة لاختبارات شخصية في حين قام مركز الإرشاد والتأهيل المهني في المكتب بتقديم 52 محاضرة توعوية في مدارس الكويت المختلفة والمؤسسات الأكاديمية مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وحول أفرع المكتب المتواجدة في محافظات البلاد أفادت أن أفرع المكتب استقبلت حالات لمختلف الفئات العمرية موضحة انه تم استقبال وتقديم استشارات لـ 197 حالة في فرع المرقاب الذي يضم المبنى الرئيسي للمكتب.

ولفتت إلى ان فرع مكتب الإنماء الاجتماعي في منطقة جابر الأحمد استقبل 97 حالة في حين استقبل فرع المكتب في منطقة اليرموك 177 حالة و116 حالة في فرع المكتب بمنطقة المنصورية.

وحول دور المكتب في تحقيق التنمية البشرية قالت العرادي ان (الإنماء الاجتماعي) قام بتقديم دورات تدريبية مجتمعية للمواطنين تتعلق بمهارات التعامل مع المشكلات والخريطة الذهنية وإدارة الغضب بهدف التنمية البشرية وتأهيل الذات الكويتية وذلك خلال الفترة المسائية.

وأضافت ان المكتب قام بعقد دورات تدريبية تخصصية للعديد من موظفي وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة خلال الفترة الصباحية في مجال صعوبات التعلم ومجال الاضطرابات النفسية وكذلك بمجال حماية الطفل.

وكشفت العرادي ان المكتب بصدد تطوير خطة العمل الخاصة به من أجل توسيع الخدمات الاستشارية المقدمة للجمهور إذ يسعى من خلال التعاون المتبادل والمشترك مع وزارة الصحة بتخصيص فروع للمكتب في المراكز الصحية الأولية المختلفة والمنتشرة في كل مناطق الكويت.