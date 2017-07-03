أطلقت رابطة الأدباء الدورة الثانية من «أكاديمية الأدب» خلال فترة الصيف برعاية وزارة الدولة لشؤون الشباب.



وقال الأمين العام لرابطة الأدباء طلال الرميضي إن الرغبة في صقل المواهب الشبابية في الكتابة الإبداعية هو الهاجس الذي تهدف إليه الرابطة من خلال تنظيمها للدورة الثانية من دورات أكاديمية الأدب، مبينا أن أكاديمية الأدب هي برنامج تدريبي مكثف موجه إلى الشباب بغية صقل مهاراتهم الأدبية ووضع أرجلهم على طريق الكتابة الأدبية، وتشمل الدورة الثانية من الأكاديمية تنظيم خمس دورات متنوعة في مختلف صنوف الأدب يقدمها باقة مميزة من أساتذة الأدب.