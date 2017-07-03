«العمالة المنزلية» نافذ ولا يحتاج إلى لائحة تنفيذية و«الهيئة الصيدلية» في الطريق

مريم بندق

أكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ادارة الفتوى والتشريع تبذل جهودا مضاعفة لإنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين في الوقت الذي تحدده نصوص هذه القوانين مشيدة بإنجاز اللوائح التي تمت حتى الآن.



وكشفت المصادر ان اللائحة التنفيذية لقانون الوكالات التجارية أصبحت جاهزة وجار بلورتها بشكل نهائي لإحالتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات إصدارها ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية للعمل بها.



هذا، وأفادت المصادر بأن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الصيدلية تخضع حاليا للدراسة في «الفتوى» تمهيدا لإحالتها الى الجهات المختصة.



وعن اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية الذي ينفذ نهاية اغسطس المقبل اجابت المصادر بأن العمالة المنزلية لا يحتاج تنفيذه الى اصدار لائحة تنفيذية لأنه يخضع لقانون الشركات.



هذا، ويرأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماع مجلس الوزراء، حيث ينظر المجلس في تقرير حول حرائق المباني قيد الإنشاء المتضمن جميع الملابسات المحيطة بالحريقين الأخيرين والإجراءات التي ترى الجهات المختصة اتخاذها لمعالجة هذا الأمر، ويتعلق التقرير الثاني بالتنسيق والتعاون الحالي بين وزارات التجارة والصناعة والبلدية والمجلس البلدي ووزارة الشؤون لتسهيل المتطلبات واللوائح المطلوبة لتسريع آلية مشاريع الشباب.