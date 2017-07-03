بقلة أدبه المعهودة، جدد الإعلامي المرتزق عبدالباري عطوان هجومه على الكويت ورمزها في معرض لقاء أجرته معه قناة «بي بي سي- عربي».

إساءة عطوان قوبلت بعاصفة من الردود في وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف دول الخليج والعالم العربي، التي نعتته بأوصاف مستحقة تعبر عن دناءته وحقده الأعمى والقديم على الكويت، وأعادت عرض تاريخه الحافل بالارتزاق وإذكاء الفتن ودعم القضايا الخاسرة.

كما جسدت الردود التي بدأت مع الإعلامي القطري أحمد السليطي في المناسبة ذاتها حجم المحبة والثقة التي تحظى بها الكويت وأميرها ورمزها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية والسلام خليجيا وعربيا.

سقطة جديدة في سجل خطايا أسود، يحفل بها تاريخ هذا المدعو «عبد الدولار» او عبدالباري عطوان فتحت عليه أبواب جهنم «الإعلامية»، بعد أن تجرأ على أمير الإنسانية وزعيم الديبلوماسية، وصاحب المبادرات التوافقية ومطفئ نيران الخلافات في العالم العربي. ارتكب «عبد الدولار» خطأ استوجب ان تنهال على رأسه آلاف التعليقات الساخرة والتي أعادت تاريخه المليء بالارتزاق والعمالة.



على «تويتر» تصدر هاشتاغ #عبدالباري - عطوان الترند وحفل بتغريدات كاشفة وفاضحة لـ «عبد الدولار» منها «يا عابد الدولار.. لا تعطونه اكبر من حجمه هالحاقد»، و«كبير المرتزقة، وعبد الدولار»، و«أميرنا قائد عظيم رغما عن أنفك وعن المتصهينين العابثين بأمن وشعب الخليج»، «نقطة سوداء في راية الإعلام»، و«محشوم سمو الأمير عن هذا الوصف غير اللائق الذي صدر من المدعو عطوان، وصاحب السمو يستحق كل الثناء والاحترام لسعيه للإصلاح بين أشقائه».



وقال الأمين العام للمنتدى الإعلامي العربي الزميل ماضي الخميس في تصريح له: «تعمد من عاش حياته يقتات من هنا وهناك أن ينزلق بعباراته ومفرداته لأنها تشبع لديه عقدة النقص تجاه من أحسنوا إليه في بداياته»، واضاف: «عطوان لديه عقدة نفسية من الكويت وأهلها» وأشار الى «ان هذه المواقف المتخاذلة احيانا والمتصيدة في الماء العكر أحيانا أخرى التي ينتهجها عطوان طوال حياته هي سعي من قبله كي يغطي على مشاعر الخزي والذل التي عاش بها سنوات طويلة لأسباب هو يعلمها ومواقف هو يدركها أفقدته التوازن فترات طويلة، ولم يستطع التخلص منها فتجده يسعى بكل طاقته الى مثل تلك الوسائل الوضيعة.



وذكر الخميس ان عطوان هذا متقلب لمن يدفع اكثر.. مذكرا بمواقفه المطبلة لشخصيات كثيرة ثم انقلابه عليها.. بعد ان سقطت من كرسي الحكم.. والارشيف حاضر بالكثير من تلك المواقف.



وقال ان امثال هؤلاء لا يستحقون عناء الرد لانهم معروفون ومكشوفون لدى الجمهور العربي.. غير ان بعض القنوات الفضائية تحتاج لمثلهم لسد اوقات الفراغ والتسلية.



وقال الخميس ان الجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد يشهد لها الجميع ليس اليوم، لكنه حفظه الله طوال عمره رجل توافقي وداعم للسلام والتصالح مع الجميع.. وهي جهود مقدرة من العالم اجمع.. ولا تحتاج الى شهادة امثال عطوان وغيره.