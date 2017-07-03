عاطف رمضان



اكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان في تصريح لـ(الانباء) ان أسعار سمك الميد امس الاحد في المزاد بشبرة سمك سوق شرق تراوحت ما بين 10 الي 20 دينارا للسلة الواحدة.



وارجع الصويان تراجع الاسعار لكثرة المصيد فى اليوم الثاني من بداية موسم اسماك الميد، الامر الذي أدى الى خفض في الاسعار فضلا عن زيادة بالمعروض من اسماك الميد، وبالتالى قلة الاسعار لتصبح في متناول الجميع.



وكانت أسعار الاسماك المحلية في سوق شرق بالكيلو كالتالي:



الهامور 5 دنانير.

البالول 5 دنانير.

الشعم 4.5 دنانير.

النويبي 4.5 دنانير.

الشيم 7.5 دنانير.

النقرور 5 دنانير.

البياح 2 دينار.

الميد 1 دينار.