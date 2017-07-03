استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين ،عند مستوى 0.303 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 0.345 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 0.393 دينار وانخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 0.315 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي قد سجل ارتفاعا أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات يوم الجمعة الماضي وذلك وسط تزايد التوقعات بتشديد السياسة النقدية في كل من منطقة اليورو وبريطانيا.

ومن المتوقع أن يركز المستثمرون خلال الأسبوع الجاري على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الامريكي) يوم الأربعاء المقبل للحصول على إشارات جديدة حول توقيت رفع سعر الفائدة الأمريكي.