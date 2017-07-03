بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس وزراء اليابان شينزو أبي في اتصالين هاتفيين التهديدات المتزايدة للبرنامج النووي لكوريا الشمالية والعلاقات التجارية.

وقال البيت الابيض في بيان الليلة الماضية ان ترامب ونظيره الصيني اكدا خلال اتصالهما مجددا "التزامهما بشبه جزيرة كورية خالية من الاسلحة النووية".

وأضاف ان ترامب "أكد مجددا عزمه البحث عن علاقات تجارية أكثر توازنا مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين".

كما بحث الزعيمان مجموعة من القضايا الثنائية والاقليمية الاخرى ذات الاهتمام المشترك واكدا تطلعهما الى الاجتماع خلال قمة مجموعة العشرين (جي 20) في هامبورغ بألمانيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأضاف البيان أن ترامب بحث مع رئيس الوزراء الياباني وجهات النظر حول التهديد المتزايد لكوريا الشمالية بما في ذلك "اتفاقهما فيما يتعلق بزيادة الضغط على النظام في كوريا الشمالية لتغيير مساره الخطير".