استقبل صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، استقبل سموه وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والوفد المرافق له حيث سلم سموه رسالة خطية من أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني تضمنت الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية عن طريق دولة الكويت في أواخر الشهر الماضي والتي طلبت دولة الكويت تمديد المهلة لمدة ثمانية وأربعون ساعة لتسليم الرد.

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد احمد الفهد.