تمكن فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية البيئية من انتشال خمسة قوارب غارقة بمواقع مختلفة في بحر الكويت تزن 19 طنا وذلك بهدف حماية البيئة البحرية والملاحة.

وقال رئيس الفريق وليد الفاضل، اليوم الاثنين، إن القوارب تم انتشالها من مواقع مختلفة مثل ساحل الخيران ورأس الأرض بالسالمية وفي نقعة الشملان ونادي الشعب البحري.

وأضاف الفاضل أن مشروع رفع المخلفات والسفن الغارقة أحد المشاريع التي ينجزها الفريق منذ سنوات بهدف مساعدة أصحاب القوارب والسفن ولحماية الملاحة والبيئة البحرية من الملوثات التي تنتج عن وجود هذه القطع البحرية التي قد تسبب حوادث بحرية.