أكد مدير إدارة شؤون الجنائز ببلدية الكويت، د. فيصل العوضي، في تصريح له أنه نظراً لارتفاع درجات الحرارة صيفاً، وحرصاً منا على تيسير الخدمات والتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها ودفنها، فقد تقرر أن تكون مواعيد دفن الجنائز كالمعتاد الساعة 9 صباحاً وبعد صلاة العصر ، مؤكداً على أن الفترة المسائية ستكون بعد صلاة العشاء خلال فترة ثلاثة شهور(يوليو، أغسطس، سبتمبر(.

وتابع العوضي أنه خلال شهر رمضان الفضيل تم دفن 143متوفياً بجميع المقابر خلال الفترة المسائية، مشيراً إلى أن عدد الوفيات التي تم تجهيزها ودفنها في مقابر الكويت خلال شهر يونيو الماضي 499 متوفياً إلى جانب تجهيز وإرسال 77 جثماناً إلى خارج البلاد.

وأضاف العوضي أن عدد المتوفين من الرجال والنساء والأطفال الذين تم تجهيزهم ودفنهم في مقابر الصليبيخات بلغ 273 متوفياً إلى جانب تجهيز وتسفير 63 جثمانا،ً مشيرا إلى أن عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم في المقبرة الجعفرية 68 متوفياً وتجهيز وتسفير 14 جثمانا.

ولفت العوضي إلى أن عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم بمقبرة الجهراء قد بلغ 28 متوفيا ، لافتا إلى أن عدد المتوفين الذين تم تجهيزهم ودفنهم بمقبرة صبحان 113متوفيا.

وأختتم بالقول بأن عدد الذين تم دفنهم في مقبرة غير المسلمين من الرجال والنساء والأطفال 17 متوفيا، فيما بلغ عدد تصاريح بناء الشاهد التي تم إصدارها74 تصريحا وبلغ عدد الاستعلامات عن قبور 115 إلى جانب تحصيل 360 ديناراً تم دفعها كرسوم كفن اختياريا لـ 12متوفيا .