يبدأ وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل،اليوم الإثنين، جولة في منطقة الخليج تتواصل لثلاثة أيام ضمن جهود إنهاء الأزمة المتوصلة منذ قرابة شهر.

وتشمل جولة غابرييل زيارة كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت، وتأتي غداة موافقة الدول المقاطعة لقطر (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة للدوحة للرد على مطالبها 48 ساعة. وكانت المهلة المحددة بـ10 أيام انتهت منتصف ليل الأحد.

وذكرت "إذاعة صوت ألمانيا" الحكومية (دويتشه فيله)، عبر موقعها الإلكتروني، أن غابرييل سيتوجه إلى السعودية والإمارات، الإثنين، قبل أن يتوجه إلى قطر الثلاثاء.

وأيضاً، من المقرر، وفق الإذاعة، أن يصل غابرييل الأربعاء إلى الكويت التي تعمل كوسيط لحل الأزمة الخليجية.

وقال الوزير الألماني، في تصريحات للصحفيين، إنه يعتزم أن يبقى محايدًا في جهوده لحل تلك الأزمة.