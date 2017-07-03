أكدت الإدارة العامة للإطفاء، اليوم الاثنين، السعي لتأهيل كوادر متخصصة من الاختصاصات كافة للعمل بالمراكز الحالية والجديدة وذلك من خلال تنظيم الدورات للملتحقين الجدد للعمل بمراكز الإطفاء.

وقال نائب المدير العام لقطاع تنمية الموارد البشرية في الإدارة العامة للإطفاء اللواء المهندس خالد التركيت، إن هذه الدورات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية للإدارة لدعم مراكز الإطفاء الحالية بما تحتاجه من رجال إطفاء.

وأضاف التركيت أن عدد المتقدمين للالتحاق بدورات (الإطفاء) بلغ حتى الآن نحو 900 متقدم في مختلف الدورات، مبينا أن الطاقة الاستيعابية لمركز إعداد رجال الإطفاء والجهات المساندة في تنظيم الدورات تتراوح بين 220 إلى 240 متدربا.

وأوضح أن دورة (ضابط دبلوم هندسة إطفاء) ستقبل 40 متدربا ودورة (مشغل آليات إطفاء) ستقبل 50 متدربا ودورة (مكافحة إطفاء) ستقبل 100 متدرب، فيما خصصت دورة (مفتش وقاية) للنساء وستقبل 30 متدربة.

وذكر أن مدة الدراسة في دورة (ضابط دبلوم هندسة إطفاء) تمتد ثلاث سنوات يحصل المتخرج منها على رتبة ملازم وينال كادر (رجال الإطفاء) وشهادة دبلوم هندسة معترف بها من قبل المنظمة الأوروبية لكليات الاطفاء في ألمانيا إذ يمكنه إكمال دراسته في مجال هندسة الاطفاء.

وأشار إلى أن مدة الدراسة في دورة (مفتش وقاية) المخصصة للنساء تمتد لسنة ونصف ويقام جزء منها في معهد الشرطة النسائي إذ تحصل المتدربات على تدريبات عسكرية وقانونية خاصة في الإجراءات القانونية والمخالفات ومواد خاصة بشروط الأمن والسلامة.

وأفاد بأن المتخرجات من هذه الدورة يحصلن على دبلوم تدريبي في مجال التفتيش الوقائي ويتم تعيينهن في قطاع الوقاية بمختلف محافظات البلاد لممارسة عمل التفتيش الوقائي والتأكد من شروط الأمن والسلامة في المباني والمنشآت.

ولفت الى ان الحاصلين على شهادة المرحلة المتوسطة يمكنهم الالتحاق بدورتي (مشغل آليات اطفاء) و(مكافحة اطفاء) ومدة كل منهما سنة دراسية واحدة على أن يحصلوا عند التخرج على رتبة وكيل عريف اطفاء مشيرا الى عمر الملتحق بدورة (مشغل آليات اطفاء) يجب ان يكون بين 21 إلى 25 عاما.

وقال إن التسجيل للالتحاق بالدورات بدأ في 22 يونيو الماضي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويستمر حتى العاشر من يوليو الجاري.

واضاف أن مراجعة المتدربين الرجال تتم في مركز إعداد رجال الاطفاء في منطقة كبد في حين تتم مراجعة النساء في مركز اطفاء السالمية.

وأكد التركيت ان (الاطفاء) قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الشرطة النسائي وأكاديمية (سعد العبدالله) للعلوم الامنية لانشاء مجموعة من الدورات التي تلبي متطلبات الادارة وتغطي احتياجاتها للسنوات المقبلة.

وذكر ان (الإطفاء) أنشأت أيضا أقساما تابعة لإدارة التفتيش والوقاية في جميع محافظات البلاد لسد الحاجة في الاعمال الوقائية وذلك تطبيقا لمبدأ اللامركزية في هذه الأعمال.