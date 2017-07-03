توفي الممثل الكوميدي الإيطالي باولو فيلاجيو اليوم الاثنين عن عمر 84 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن فيلاجيو توفي الساعة السادسة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) في مستشفى خاص بسبب مرض لم يتم تحديده .

وأضافت الوكالة أن الممثل كان يرقد بالمستشفى منذ وقت مبكر الشهر الماضي.

وحاز فيلاجيو ،المنحدر من مدينة جنوة الساحلية شمال غربي إيطاليا، شهرة وطنية في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بسبب شخصية "فانتوتسي" التي ابتدعها .

وتمثل شخصية فانتوتسي موظف حكومي ضعيف مصاب بخيبة الأمل حظه عثر ، واستغلها فيلاجيو كوسيله للسخرية من البيروقراطية وأوجه الخلل الأخرى التي عانى منها المجتمع الإيطالي بعد الحرب.

وجاء رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني في مقدمة من نعوا نجم الكوميديا الراحل ، حيث أثنى عليه عبر تويتر قائلا إنه كان "موهبة كوميدية استثنائية علمت أجيالا من الإيطاليين الاعتراف بعاداتهم (السيئة)".