حنان عبد المعبود

أعلن وزير الصحة د.جمال الحربي، عن دراسة حالية لمقترح بفصل معهد الكويت للاختصاصات الطبية " كيمز" عن وزارة الصحة والعمل كهيئة مستقلة عن الوزارة حتى لا تتضارب مصالحها مع وزارة الصحة .

جاء ذلك في تصريح للوزير الحربي على هامش المؤتمر الصحافي، الذي أقيم بوزارة الصحة صباح اليوم، بديوان عام الوزارة للإعلان عن حصول معهد الكويت للاختصاصات الطبية KIMS على الاعتراف المؤسسي من الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين.

وخلال المؤتمر أشار الوزير الحربي إلى تبنيه مقترح فصل " كيمز" عن وزارة الصحة، وأنه طرح الفكرة على الأمين العام للمعهد للدراسة والبت فيها تجنبا لتضارب المصالح بين الطرفين، كما أكد في الوقت ذاته دعم الوزارة الكامل للمعهد قبل وبعد الفصل في حال تم الموافقة عليه.

من جانبه كشف الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د. إبراهيم هادي، أن الاتفاقية تتضمن برامج جديدة تقع تحت مظلة معايير الاعتراف ومنها برنامج مبادئ الجراحة الذي تم الموافقة عليه خلال عرضه على مجلس الأمناء الشهر الماضي، لافتا إلى أن معهد الكويت للاختصاصات الطبية يضم حاليا 25 برنامج متخصص إلى جانب 22 برنامجاً يقع تحت مظلة الاعتراف.