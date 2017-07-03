اعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين، عن إحباط محاولتي تسلل من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية أسفرتا عن اعتقال سبعة أشخاص وضبط مواد خدرة.

ونقلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان، عن مصدر عسكري مسؤول القول "إن الجيش أحبط أمس الأحد محاولتي تسلل لسبعة أشخاص حاولوا اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية "وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المعنية".

ووفق البيان تم ضبط حوالي 549 ألف حبة كبتاغون و122 كف حشيش و8550 شريط ترامدول تم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وتمتد الحدود الأردنية - السورية إلى مسافة 378 كيلومترا وتشهد منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011 محاولات تسلل لمهربين ومسلحين.