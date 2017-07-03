أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 47.3 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6565 نقطة و3.1 نقطة للوزني و13.1 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 8.47 مليون دينار كويتي (نحو 27.9 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 46.6 مليون سهم تمت عبر 2324 صفقة.

وكانت أسهم شركات (بيتك) و(الامتياز) و(أجيليتي) و(وطني) و(زين) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ريم) و(ايفا فنادق) و(نابيسكو) و(عربي قابضة) و(المدينة) الأكثر ارتفاعا.