أهابت سفارة دولة الكويت في مانيلا، اليوم الاثنين، بجميع الرعايا الكويتيين الموجودين في الفلبين أو الراغبين في السفر إليها توخي الحيطة والحذر نظرا لأحداث العنف الجارية جنوب البلاد.

وحذرت السفارة في بيان لها، رعاياها من السفر إلى جنوب الفلبين بسبب القتال الدائر في تلك المناطق واحتمال امتدادها إلى المناطق المجاورة وكذلك الحذر أثناء الوجود في العاصمة وضواحيها.

ودعت سفارة دولة الكويت في مانيلا جميع المواطنين للتواصل معها في حال حدوث أي طارئ على الأرقام التالية: رقم السفارة 6325563868 رقم الطوارىء 639998877897

ويخوض الجيش الفلبيني منذ أكثر من 36 يوما معارك مسلحة ضد مسلحين من جماعة (ماوتي) المرتبطة بما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وسط مخاوف من انتشارهم في دول جنوب شرق آسيا اذ يسعون إلى تشكيل معقل لهم في جزيرة (مينداناو) الفلبينية.

ويدخل القتال الدائر في (مراوي) أسبوعه الخامس دون إشارة لانتهائه قريبا على الرغم من بلوغ حصيلة القتلى 369 شخصا من بينهم 67 جنديا و26 مدنيا.