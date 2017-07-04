شراكة مع جمعيات النفع العام لتقديم خدمات متكاملة

انطلاق عجلة الأنشطة المتنوعة لفرق العمل بداية سبتمبر بشرى شعبان

كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الأمين العام لمجلس الأسرة حسن كاظم عن أنه تم تخصيص مركز لإيواء المعنفين والذي تم اختيار موقعه في منطقة شرق الأحمدي، كما تم تخصيص مركز آخر للاستماع سينطلق العمل فيهما بداية من سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى تنظيم برنامج وأنشطة ودورات توعية متنوعة لجميع أفراد الأسرة.

ولفت كاظم في لقاء خاص مع «الأنباء» إلى أنه تم تشكيل 5 فرق عمل سيتولى كل فريق معالجة أحد الجوانب الاجتماعية بشؤون الأسرة مع وجود تنسيق بين فريق الإرشاد الأسري وإدارة تنمية المجتمع، كما تحدث عن آلية استقبال الحالات المتضررة من العنف والإجراءات التي ستتبع لمعالجة هذه الحالات، في المجلس، فإلى التفاصيل:

بداية، حدثنا عن الجديد في مجلس الأسرة.

٭ المجلس يعمل بوتيرة جيدة وانطلاقة متكاملة، وقد تم تشكيل 5 فرق عمل كل فريق متخصص في إحدى القضايا التي تهم الأسرة، وسيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء مركز إيواء للمعنفين في منطقة شرق الأحمدي، كما سيتم إنشاء مركز الاستماع بجوار إدارة الرعاية الأسرية لبحث الحالة قبل دخولها وإحالتها إلى مركز الإيواء، كما سيكون مركز الاستماع مجهزا وفق أحدث التجهيزات.

كيف ستتم الإحالة إلى المركز؟

٭ فيما يتعلق بآليات الإحالة سيكون لدينا خط مباشر لاستقبال الحالات، بالإضافة إلى تلقي الاتصالات الهاتفية أو من خلال البلاغات المقدمة من قبل المواطنين أو من قبل المعنفة، أو من قبل وزارة الداخلية أو وزارة الصحة والجهات الحكومية المختصة.

وماذا عن تفاصيل الفرق الخمسة التي ذكرتها وما تخصصها؟

٭ أولها سيكون فريق الإيواء برئاسة د.ملك الرشيد وسيتولى الإشراف على مركز الإيواء، وفريق المرصد الاجتماعي برئاسة

د.أمثال الحويلة، وهو مركز لرصد المشاكل المجتمعية من خلال فريق متخصص في دراسة تلك المشاكل من ثم يتم توجيه تلك المشاكل إلى الفرق المختصة لمعالجتها.

وفريق الاستشارات القانونية برئاسة د.راشد العليمي وهو فريق خاص بالاستشارات القانونية لكل الفرق الخاصة بالقطاع، ويعمل هذا الفريق على بحث الآلية القانونية للمراسيم والقوانين الأنظمة بشكل عام.

وفريق الإرشاد الأسري والاجتماعي والذي تترأسه د.خديجة المحميد، وهو فريق مختص بإقامة الدورات التوعوية لفئة الشباب خاصة ما قبل الزواج أو المقبلين على الزواج أو المتزوجين حديثا أيضا لعرض المشاكل والحلول التي تحدث في السنوات الأولى من الزواج، وهو أكثر الفرق كثافة في العمل.

والفريق الصحي برئاسة د.سهام الفليج، وهو فريق يركز على كل ما يتعلق بالإدمان، وكذلك الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، كما أنه سيكون معنيا بالخدمات العلاجية والتأهيلية، إلى جانب دراسة وتنظيم الأنشطة التي يمكن تقديمها إلى المدمنين والمعنفين، حيث تم تقديم دراسة لإنشاء مبنى متكامل مخصص للتأهيل فيما يتعلق بالعلاج والتأهيل خاصة ما بعد الإدمان.

هل هناك خطة معينة لتشغيل المركز؟

٭ تم وضع خطة عمل للتشغيل تعتمد على الشراكة الاجتماعية مع جمعيات النفع المتخصصة وهناك خطة عمل مشتركة بين إدارة تنمية وفريق الإرشاد الأسري والاجتماعي الذي تترأسه د.خديجة المحميد من المجلس الأعلى للأسرة.

وكيف ستكون الشراكة مع جمعيات النفع العام وما أوجه التعاون المنتظرة؟

٭ المجلس الأعلى للأسرة يفتح أبوابه أمام الجميع للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في استقبال مقترحاتهم، ولدينا استعداد لتقبل الدراسات والاقتراحات المقدمة من قبل المتخصصين سوء من جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة والمعاهد التطبيقية، خاصة أن المجلس يهدف إلى خدمة المجتمع الكويتي كأسرة متكاملة.

وهناك شراكة بين المجلس الأعلى للأسرة وفق ورقة مقدمة من قبل جمعية المحامين والتي طالبت من خلالها بالشراكة لدعم وتثقيف وتمكين الأسرة في الاتجاه الصحيح.

وأيضا هناك مناقشة لاقتراح آخر مقدم من قبل وزير الصحة

د.جمال الحربي باعتباره عضوا في المجلس، بشأن البرامج الوقائية والعلاجية والتأهيلية لحماية حقوق الطفل.

ومقترح آخر مقدم من من قبل رئيسة لجنة حقوق الأسرة في جمعية المحامين عذراء الرفاعي بشأن تنظيم نشاط علمي تحت رعاية المجلس.

وقريبا سيتم الإعلان عن الفائز في مسابقة تصميم شعار المجلس، والتي تم تمديد فترتها نتيجة لتجاوب الكثير من المشاركين، وقد حرصنا على إشراك الشباب فيها.

والمجلس على تواصل وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الانستغرام وتوتر وغيرهما من المواقع، بالإضافة إلى الموقع الرسمي الخاص بالمجلس، للتواصل مع الناس وردود الفعل إيجابية للغاية حتى الآن، حيث يتم نشر آخر أخبار لمجلس وأنشطته المتنوعة على تلك المواقع والمنصات لخلق المزيد من التفاعل.

ومع بداية شهر سبتمبر ستنطلق عجلة أنشطة متنوعة لجميع الفرق التي تم تشكيلها في المجلس.