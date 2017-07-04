عادل الشنان

أعلن مدير بنك الائتمان صلاح المضف عن انتهاء روتين الدورة المستندية الطويلة في معاملات البنك، مؤكدا أن إدارة البنك ارتأت عمل ميكنة لعمل البنك بالكامل تصب لصالح خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم حتى وصلنا لإمكانية قيام المواطن بعمل إجراءات القرض «أون لاين» من خلال الهواتف النقالة أو الأجهزة اللوحية الذكية أو أجهزة الحاسوب الأخرى عبر تطبيق بنك الائتمان.

من جهة أخرى، أعلن بنك الائتمان عن إحصائية شهر يونيو الماضي، كاشفا عن إجمالي قيمة القروض العقارية المتمثلة في «بناء قسائم - شراء بيوت - توسعة وترميم سكن خاص - قروض ومنح بيوت خرسانية - منح ذوي الإعاقة» قد بلغ 13.554.252 دينارا في حين أن إجمالي قروض المحفظة قد بلغ 112925 دينارا.