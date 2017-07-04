أكد مرشح مجلس الأمة السابق م.أحمد الحمد إعطاء الأهمية القصوى للملف الأمني في البلاد، في ظل الظروف الإقليمية والعالمية الخطيرة التي يمكن أن تتسبب في أضرار كبيرة للدولة في حال نجاح المخططات التي تحاك للكويت للعبث بأمنها واستقرارها ووحدة شعبها.

وأضاف الحمد أن الكويت، بفضل الله وحنكة القيادة السياسية في الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، نجحت في إفشال كل المؤامرات التي حاولت شق صف الكويتيين وإضعاف الوحدة الوطنية وزرع بذور التفرقة بينهم، مشددا على أن الشعب الكويتي ضرب أروع الأمثلة للعالم بالوحدة والانتماء والوطنية.

وبين الحمد أن العبث بالوحدة الوطنية جريمة وطنية وهي التي تعرضت وما زالت تتعرض للهجوم من قبل الكثيرين، بعضهم بقصد وبعضهم من دون قصد، منقادين بالحس الطائفي أحيانا والقبلي أحيانا والجهوي أحيانا أخرى دون أن يعلموا أنهم يسعون إلى تخريب البلد الذي يضمهم ويضم غيرهم ومن دون أن يعوا حقيقة أن الوطن لجميع أبنائه وليس لطائفة دون طائفة أو قبيلة دون قبيلة.

أما من يسعى إلى إضعاف الوحدة الوطنية بقصد فهم مجموعة فاسدة خائنة لوطنها دون شك ولديهم ما لديهم من عقد نفسية وأحقاد وضغائن يمكن أن تستغلها جهات خارجية لاستخدامهم أدوات رخيصة لبث الفتن والتفريق بين المواطنين، كما حدث في تفجير مسجد الإمام الصادق عليه السلام وما كان وراءها من أهداف خبيثة تجاوزها الكويتيون بكل سلاسة وحكمة وزادتهم محبة وتلاحما، مشددا على أن من يقتات على وتر الوحدة الوطنية ويعيش بوجهين هو أسوأ من هؤلاء الذين يحاولون زعزعة الاستقرار بوجه خبيث واحد وواضح.

وختم الحمد محملا مسؤولية الوطن والحفاظ عليه على كل مواطن ومواطنة دون استثناء لأن الوطن بيت للجميع ومن يسعى لخراب بيته لا بيت له ومن لا يستطيع الدفاع عن بيته يفقد حقه في البيت أيضا.