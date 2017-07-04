عادل الشنان

أصدر مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان قرارا إداريا رقم 1175 لسنة 2017 بشأن ترقية 23 موظفا كويتيا بالأقدمية، كل حسب استحقاقه للدرجة الوظيفية بالإضافة إلى اول مربوط بالدرجة التي تمت ترقيته إليها مع علاواتها، وذلك بدءا من يوليو الجاري، كما أن على الجهات المختصة تنفيذه وإبلاغ من يلزم به.

كما أصدر الوقيان قرارا بمنح 451 موظفا في المؤسسة العلاوة الدورية المستحقة لهم، كلا حسب فئته طبقا للقانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ووفقا للائحة شؤون التوظيف بالمؤسسة، على أن تستحق هذه العلاوة اعتبارا من أول يوليو الجاري.