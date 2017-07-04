عادل الشنان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن طرح مسابقة الخدمات الاستشارية الخاصة بأعمال الإدارة والإشراف على العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية بمشروع جنوب المطلاع الإسكاني، مشيرة إلى أن موعد إقفال المسابقة سيكون في تمام الساعة 1 ظهرا بتاريخ 1 أغسطس المقبل في حين أن سعر شراء المستندات اللازمة للمسابقة هو 3500 دينار يتم دفعه بواسطة شيك مصدق أو عبر خدمة «كي نت»، في حين أن قيمة الكفالة الأولية هي 150 ألف دينار صالحة لمدة 90 يوما.

وأشارت المؤسسة إلى أن آخر موعد لتقديم أي استفسارات عن المسابقة سيكون يوم الثلاثاء الموافق 11 الجاري، وبعد ذلك لن يتم الالتفات لأي نوع من الاستفسارات بهذا الشأن إطلاقا، كما أن على المكاتب المدعوة للاشتراك في هذه المسابقة تقديم ما يثبت أن لديها وكيلا محليا او شريكا كويتيا وذلك ضمن مستندات العطاء وتقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول والصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما أن الكفالة الأولية يشترط إصدارها باللغة العربية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية من بنك معتمد لدى الكويت وان تكون غير مشروطة ولا يحق للمتسابق إلغاؤها أو الحجز عليها من قبل دائنيه أو المطالبة بأي فوائد عنها.

وحددت المؤسسة المسابقة على 6 مكاتب استشارية عالمية.