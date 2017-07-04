عادل الشنان

أعلنت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية عن موافقة مجلس الخدمة في اجتماعة بتاريخ 29 يونيو الماضي على تفعيل نظام البصمة الخاص بالحضور والانصراف على المدراء والمراقبين ومن تجاوزت خدمتهم 25 عاما في كل وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها الحكومية.

وأكدت المصادر لـ«الأنباء» ان القرار لم يعتمد بعد من قبل مجلس الوزراء حتى عمل مذكرة تفسيرية خاصة بالفئات المستثناة من القرار حسب طبيعة عمل كل جهة حكومية على حدة.

ووصفت المصادر القرار بالمجحف للكفاءات والكوادر الوطنية التي قدمت الى جهات عملها جل عطائها سواء من القياديين او الموظفين الذين قضوا اكثر من 25 عاما، مشيرة الى انهم باتوا على أبواب التقاعد بعد هذه المدة الطويلة.

يذكر ان هناك قرارا سابقا يعمل به في جميع الجهات الحكومية ينص على استثناء جميع من خدم لأكثر من 25 عاما في اي جهة حكومية بموافقة الوزير المختص لكل جهة او من ينوب عنه.