الكويت وصربيا توقعان مذكرات تفاهم في مجالات النفط والطاقة والثقافة

التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله الرئيس الصربي الكساندر فوتتش، حيث سلمه رسالة خطية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

كما التقى الجارالله والوفد المرافق له في العاصمة الصربية (بلغراد) وزير الدولة للشؤون الخارجية الصربي نامينيا ستيفانوفيتش.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية انه تم خلال اللقاء استعراض مسيرة علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، حيث عكست المشاورات الرغبة المشتركة في الانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة تحقق طموح البلدين.

وأشاد الجانبان، بحسب البيان، بقرار إعفاء رعايا البلدين من تأشيرة الدخول، مؤكدين أن ذلك من شأنه أن يعزز التواصل بين الشعبين الصديقين.

وتأتي لقاءات الجارالله مع المسؤولين الصرب في نطاق زياته الرسمية لصربيا لإجراء مشاورات سياسية وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

من جانب آخر، أشاد وزير الخارجية الصربي افينسا داتش بجهود الوساطة التي تقوم بها الكويت، ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع في الأزمة الخليجية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء جمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مع الوزير الصربي في إطار زيارته الى العاصمة الصربية (بلغراد).

وأكد داتش اعتزاز بلاده بمسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين والتي بدأت قبل 55 عاما، مشددا على ضرورة المضي قدما نحو تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وفتح آفاق جديدة لها.

من جهته، نقل الجارالله، بحسب البيان، لداتش تحيات الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

إلى ذلك، وقعت الكويت وصربيا مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات النفط والطاقة والثقافة وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

ووقع عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، في حين وقع عن الجانب الصربي كل من وزير الطاقة والتعدين الكسندر انتيتش ووزير الثقافة ولادان ولويتش. وكان الجارالله غادر البلاد أول من أمس متوجها إلى صربيا للقاء عدد من كبار المسؤولين وعقد المشاورات السياسية بين البلدين

ويضم الوفد المرافق كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.