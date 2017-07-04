ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، صباح امس الاثنين اجتماعا مع ممثلي اتحاد شركات التأمين، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء حقوقي د.فهد الدوسري، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع، ونائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات لشؤون الادعاء العام اللواء حقوقي أسعد الرويح، ونائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات لشؤون إدارات التحقيق جمال خليفة الريش، وعدد من القيادات الأمنية المختصة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد عبد الرزاق الوهيب، وعضوية أنور بوخمسين، وصالح السلمي، وجمال الهولي.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المشتركة والتي من أهمها كيفية وضع الآلية المناسبة للإجراءات التنفيذية لشركات التأمين في التعامل مع الحوادث المرورية البسيطة مباشرة ومدى التعاون مع القطاعات المرورية والأمنية المعنية بهذا الشأن لبلورة هذه الإجراءات، كما تمت مناقشة مكوث المركبات ذات اللوحات التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة التي تسير في الطرق أكثر من شهر بعد دخولها من المنافذ ما يشكل مخالفات مرورية وإجرائية في التعامل مع شركات التأمين، كما أكد الاجتماع ضرورة عقد مزيد من الاجتماعات الدورية لمتابعة ما تم إنجازه وتحقيقه على أرض الواقع.

من جانبهم، أعرب وفد الاتحاد عن خالص شكرهم وتقديرهم للفريق الدوسري، مؤكدين تواصلهم وتعاونهم مع وزارة الداخلية في هذا المجال من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.

حضر الاجتماع مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية العميد إياد الحداد، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش.