في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بينهما، يشارك وفد من ديوان المحاسبة في البرنامج التدريبي حول «مراجعة النظراء - الحوكمة» خلال الفترة من 3 الى 7 يوليو 2017، ضمن المرحلة الأولى من خطة عمل اتفاقية التعاون المشتركة مع جهاز الرقابة الأعلى في المكسيك.

ويضم وفد ديوان المحاسبة المشارك في البرنامج كلا من مراقب بإدارة الرقابة على الشركات عماد العوضي ومدقق مشارك بإدارة الرقابة على الأداء مبارك السبيعي ومدقق مشارك بإدارة الرقابة على الجهات المستقلة للشؤون الاقتصادية والخدمية نوف المعضادي.

وقال مراقب في إدارة الرقابة على الشركات عماد العوضي إن الوفد سيطلع على عرض مرئي حول هيكل الدولة المكسيكية وتفويض الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة المكسيكي (مكتب التدقيق الأعلى الفيدرالي)، بالإضافة إلى تنظيم الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة المكسيكي.

وأشار العوضي إلى أن البرنامج يتضمن التعرف على نظام التدقيق الوطني والنظام الوطني لمكافحة الفساد والاستدامة على المدى البعيد في التمويل العام وتدقيق الأداء وتقييم السياسات العامة في الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة المكسيكي.

وأضاف أن الطرفين سيناقشـان مـوضــوع إدارة المخاطر في القطاع العام والتدقيق الداخلي وضمان الجودة الداخلي في الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة المكسيكي، بالإضافة الى تقييم مراجعة النظراء (OECD مراجعة الحوكمة العامة، أطر عمل قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، التقييم الذاتي للنزاهة) وتطبيق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (ISSAIs) في المكسيك.

ولفت العوضي إلى أن الزيارة تعتبر فرصة للتعرف على احترافية التدقيق في الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، إضافة إلى التعاون الدولي بين مكتب التدقيق الأعلى الفيدرالي التابع لمنظمة الانتوساي والأولاسيف ومناقشة الخطوات المستقبلية لاتفاقية التعاون.